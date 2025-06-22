Новак Джокович прибыл в Великобританию для подготовки к Уимблдону-2025

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прибыл в Великобританию для подготовки к Уимблдону-2025. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в социальных сетях.

«Привет, Уимблдон», — написал Джокович на своей странице.

Матчи основного турнира Уимблдона-2025 пройдут с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований в мужском одиночном разряде является испанский теннисист Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл Новака Джоковича в трёх партиях со счётом 6:1, 6:2, 7:6 (7:4).

Ранее Джокович дошёл до полуфинала Открытого чемпионата Франции — 2025, где проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру.