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«Играть против тебя — это всегда кошмар». Алькарас — Легечке после финала в Лондоне

«Играть против тебя — это всегда кошмар». Алькарас — Легечке после финала в Лондоне
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас после победы на турнире ATP-500 в Лондоне (Великобритания) обратился к 30-й ракетке мира чеху Иржи Легечке. Алькарас обыграл Легечку в финале со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 3:6.

Лондон (м). Финал
22 июня 2025, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		6 5 6
5 		7 7 2
         
Иржи Легечка
30
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

«Это действительно нечто особенное. Этот трофей, этот турнир. Я просто счастлив поднять трофей ещё раз. Должен сказать, Иржи, что неделя была невероятной. Честно говоря, твой уровень действительно высок. Играть против тебя — это всегда кошмар, и это показывает, насколько мы сильны. Отличная работа. Продолжай в том же духе на Уимблдоне», — сказал Алькарас на церемонии награждения.

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