«Играть против тебя — это всегда кошмар». Алькарас — Легечке после финала в Лондоне
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас после победы на турнире ATP-500 в Лондоне (Великобритания) обратился к 30-й ракетке мира чеху Иржи Легечке. Алькарас обыграл Легечку в финале со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 3:6.
Лондон (м). Финал
22 июня 2025, воскресенье. 16:10 МСК
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 5
|6
|
|7 7
|2
30
Иржи Легечка
И. Легечка
«Это действительно нечто особенное. Этот трофей, этот турнир. Я просто счастлив поднять трофей ещё раз. Должен сказать, Иржи, что неделя была невероятной. Честно говоря, твой уровень действительно высок. Играть против тебя — это всегда кошмар, и это показывает, насколько мы сильны. Отличная работа. Продолжай в том же духе на Уимблдоне», — сказал Алькарас на церемонии награждения.
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