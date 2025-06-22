«Играть против тебя — это всегда кошмар». Алькарас — Легечке после финала в Лондоне

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас после победы на турнире ATP-500 в Лондоне (Великобритания) обратился к 30-й ракетке мира чеху Иржи Легечке. Алькарас обыграл Легечку в финале со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 3:6.

«Это действительно нечто особенное. Этот трофей, этот турнир. Я просто счастлив поднять трофей ещё раз. Должен сказать, Иржи, что неделя была невероятной. Честно говоря, твой уровень действительно высок. Играть против тебя — это всегда кошмар, и это показывает, насколько мы сильны. Отличная работа. Продолжай в том же духе на Уимблдоне», — сказал Алькарас на церемонии награждения.