«Теннис — это просто игра». Бублик рассказал, как изменил подход к своей карьере

45-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, как изменил свой подход к профессиональной карьере в ATP-туре.

«Иногда мы забываем, что теннис — это просто игра. Вы можете быть профессионалом, но важно осознавать, что это игра, а не работа. Это спорт, развлечение для людей. Да, это сложно, требует больших усилий. Несмотря на это, иногда теннис очень красив, а иногда очень разрушителен. Я воспринимал теннис как работу, которая требовала многого. Тогда у меня появились проблемы на корте. Но всё пошло к лучшему, когда я стал подходить к теннису как к игре», — сказал Бублик на пресс-конференции.

Сегодня, 22 июня, Бублик одержал победу на турнире категории ATP-500 в Галле (Германия). В решающем матче он обыграл 11-ю ракетку мира россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:4).