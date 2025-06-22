Маркета Вондроушова обратилась к Ван Синьюй после финала турнира в Берлине

164-я ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова после победы на турнире WTA-500 в Берлине (Германия) обратилась к китаянке Ван Синьюй (49-я в рейтинге). Маркета в финале обыграла Ван со счётом 7:6 (12:10), 4:6, 6:2.

«Поздравляю с отличной неделей. Ты провела потрясающий матч. Я видела, что ты хотела сняться в первом круге квалификации, поэтому я рада, что ты этого не сделала. Поздравляю вашу команду, ребята, это была отличная неделя для вас», — сказала Вондроушова на церемонии награждения.

Стоит отметить, что финал турнира в Берлине стал первым для Ван Синьюй в карьере. Она дошла до решающей стадии, пройдя через квалификацию.