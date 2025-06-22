Маркета Вондроушова обратилась к Ван Синьюй после финала турнира в Берлине
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164-я ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова после победы на турнире WTA-500 в Берлине (Германия) обратилась к китаянке Ван Синьюй (49-я в рейтинге). Маркета в финале обыграла Ван со счётом 7:6 (12:10), 4:6, 6:2.
Берлин. Финал
22 июня 2025, воскресенье. 13:10 МСК
164
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|4
|6
|
|6
|2
49
Ван Синьюй
В. Синьюй
«Поздравляю с отличной неделей. Ты провела потрясающий матч. Я видела, что ты хотела сняться в первом круге квалификации, поэтому я рада, что ты этого не сделала. Поздравляю вашу команду, ребята, это была отличная неделя для вас», — сказала Вондроушова на церемонии награждения.
Стоит отметить, что финал турнира в Берлине стал первым для Ван Синьюй в карьере. Она дошла до решающей стадии, пройдя через квалификацию.
Комментарии
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