Бублик поднимется на 15 позиций в мировом рейтинге после победы на турнире в Галле
Поделиться
45-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вернётся в топ-30 мирового рейтинга по итогам турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Сегодня, 22 июня, в матче за титул Александр обыграл 11-ю ракетку мира россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:4). Бублик займёт 30-е место в обновлённом рейтинге.
Галле. Финал
22 июня 2025, воскресенье. 16:10 МСК
45
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
Отметим, что Бублик впервые в карьере обыграл Даниила Медведева. Ранее Александр проиграл Даниилу в шести матчах из шести. Титул в Галле стал для представителя Казахстана пятым в карьере и первым в сезоне.
Соревнования в Галле проходили с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2 522 220. Прошлогодним чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер. В 2025 году он проиграл Александру Бублику во втором круге.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 июня 2025
-
23:39
-
23:22
-
23:05
-
23:00
-
22:54
-
22:40
-
22:36
-
22:25
-
22:06
-
21:54
-
21:49
-
21:45
-
21:44
-
21:03
-
21:03
-
20:48
-
20:38
-
20:29
-
20:21
-
20:12
-
19:56
-
19:49
-
19:32
-
19:23
-
19:15
-
19:14
-
18:58
-
18:56
-
18:47
-
18:39
-
18:23
-
18:12
-
18:10
-
18:07
-
17:56