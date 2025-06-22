Бублик поднимется на 15 позиций в мировом рейтинге после победы на турнире в Галле

45-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вернётся в топ-30 мирового рейтинга по итогам турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Сегодня, 22 июня, в матче за титул Александр обыграл 11-ю ракетку мира россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:4). Бублик займёт 30-е место в обновлённом рейтинге.

Отметим, что Бублик впервые в карьере обыграл Даниила Медведева. Ранее Александр проиграл Даниилу в шести матчах из шести. Титул в Галле стал для представителя Казахстана пятым в карьере и первым в сезоне.

Соревнования в Галле проходили с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2 522 220. Прошлогодним чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер. В 2025 году он проиграл Александру Бублику во втором круге.