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Алькарас — о переходе с грунта на траву: очень быстро привык и очень этим горжусь

Алькарас — о переходе с грунта на траву: очень быстро привык и очень этим горжусь
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас высказался о переходе с грунтового покрытия на травяное.

«Действительно сложно перейти с грунтового корта на травяной за несколько дней, потому что именно столько времени у меня было до начала турнира. Всего два дня тренировок, а потом мне пришлось соревноваться здесь. Я пришёл без каких-либо ожиданий. Я приехал сюда только с целью сыграть два или три матча, постараться хорошо себя чувствовать на траве и знать, что мне нужно улучшить, что должен делать лучше.

Очень быстро привык к траве и очень этим горжусь. Моя цель была достигнута, и я не имею в виду завоевание трофея или выход в финал. Речь шла просто о том, чтобы чувствовать себя хорошо, снова чувствовать себя комфортно на траве. На этой неделе больше всего горжусь тем, как с каждым днём мне становилось лучше», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

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