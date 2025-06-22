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Александр Бублик ответил, ощущает ли он давление во время матчей

Александр Бублик ответил, ощущает ли он давление во время матчей
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45-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, что все игроки ощущают давление во время своих матчей.

«Неправда, что я не чувствую давления. Когда спортсмен перестаёт чувствовать давление, он должен завершить карьеру. «Большая тройка», Синнер или Алькарас они не показывают волнения на публике и сохраняют уровень. Конечно, они могут пойти поиграть во дворе своего дома и не почувствовать давления, если выиграют или проиграют. Но тогда профессиональный спорт потеряет смысл», — сказал Бублик на пресс-конференции.

Сегодня, 22 июня, Бублик стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). В матче за титул Александр обыграл 11-ю ракетку мира россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

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