Алькарас — об отпуске: дни на Ибице помогли мне почувствовать себя не теннисистом

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас ответил, насколько была важна для него поездка на Ибицу после победы на «Ролан Гаррос».

«Многие люди спрашивают меня, собираюсь ли я вернуться. Хотелось бы, но, как уже сказал, я игрок, которому нужны дни, выходные, дни, чтобы насладиться, дни для себя, провести их с друзьями, с семьёй, просто отключиться. Мне это нужно, и хорошо, что я это знаю. Дни на Ибице очень помогли мне почувствовать, что я не теннисист, немного насладиться жизнью со своими друзьями, повеселиться, насладиться этими днями, а затем вернуться на корт с большей энергией, с большим желанием снова играть.

Это мне очень помогло. Не собираюсь говорить, что выиграл турнир благодаря отпуску на Ибице, но да, после этого турнира я не могу вернуться домой. Собираюсь остаться здесь, в Лондоне, надеюсь немного насладиться городом. Мы посмотрим, как сложатся следующие несколько дней, но у меня будут выходные, чтобы отдохнуть, насладиться, а затем вернуться и подготовиться к Уимблдону наилучшим образом», — сказал Алькарас на пресс-конференции.