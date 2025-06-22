«Теперь знаю, что чувствуют Иснер и Опелка». Алькарас — об улучшении подачи

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас высказался об улучшении своей подачи на турнире ATP-500 в Лондоне (Великобритания). В финале второй номер мирового рейтинга обыграл 30-ю ракетку мира из Чехии Иржи Легечку — 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.

«После матча с Мунаром был разочарован своей подачей, попытался сделать что-то другое на тренировках, просто чтобы немного улучшиться в матчах, и после этого у меня всё получалось очень, очень хорошо. Честно говоря, теперь я знаю, что чувствуют Джон Иснер и Райлли Опелка, когда играют. Сегодня было большое улучшение. Когда вы играете против игрока с отличной подачей, ваша подача тоже должна быть хорошей. Я рад этому и надеюсь продолжить в том же духе и сохранить её ещё лучше на Уимблдоне», — сказал Алькарас на пресс-конференции.