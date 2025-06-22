«Он более талантлив, чем Дрейпер». Турсунов высоко оценил уровень игры Бублика

Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о победе казахстанского теннисиста Александра Бублика на турнире категории ATP-500 в Галле (Германия). Сегодня, 22 июня, в матче за титул Александр обыграл 11-ю ракетку мира россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

«У него предел очень высокий. Если так сравнить, он более талантлив, чем Дрейпер. Другое дело, вопрос — где его предел по дисциплине, по работоспособности?» — сказал Турсунов в эфире BB Tennis.

Соревнования в Галле проходили с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2 522 220. Прошлогодним чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер. В 2025 году он проиграл Александру Бублику во втором круге.