Александр Бублик уступает лишь Федереру и Кафельникову по количеству титулов в Галле

45-я ракетка мира Александр Бублик второй раз в карьере стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). По данному показателю он догнал экс вторую ракетку мира немецкого теннисиста Томми Хааса.

Рекордсменом по количеству побед на турнире категории ATP-500 в Галле является 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер. На его счету 10 титулов. На втором месте по данному показателю расположился олимпийский чемпион, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, ныне вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников (три титула). Далее идут Бублик и Хаас.

Сегодня, 22 июня, в матче за титул Бублик в двух сетах обыграл россиянина Даниила Медведева, занимающего 11-ю строчку мирового рейтинга ATP. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4).