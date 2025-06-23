Николя Маю сравнил Карлоса Алькараса с известным велогонщиком

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» в парном разряде француз Николя Маю оценил уровень второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса. Он сравнил теннисиста с трёхкратным чемпионом «Тур де Франс», победителем «Джиро д’Италия» словенским велогонщиком Тадеем Погачаром.

«Карлос Алькарас словно Тадей Погачар во время последнего подъёма в гонке. Когда он ускоряется и повышает свой уровень, никто не может за ним угнаться», — приводит слова Маю Univers Tennis.

22 июня Алькарас стал чемпионом травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). В решающем матче Карлос обыграл 30-ю ракетку мира из Чехии Иржи Легечку — 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.

В 2025 году Алькарас выиграл «Ролан Гаррос», а также турниры категории ATP в Монте-Карло, Риме и Роттердаме. Победа на «пятисотнике» в Лондоне стала для Алькараса 21-й в карьере.