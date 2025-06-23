«Тогда у меня было слишком много ненависти». Алькарас рассказал, как справляется с хейтом

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас рассказал, как справляется с критикой в социальных сетях.

«Меня забросали множеством сообщений с ненавистью, когда я проиграл в Майами. Вместо того чтобы тренироваться после этого, я взял перерыв и поехал в Канкун со своей семьёй, и тогда у меня было слишком много ненависти, потому что многие люди начали говорить, например: «Что случилось с этим парнем, который только что проиграл в первом раунде, и он не тренировался, не выходил на корт и продолжал тренироваться, чтобы стать лучше?»

Это было ключевым моментом — просто иметь пять-шесть выходных, не брать в руки ракетку, не выходить на корт. Я уезжал в отпуск со своей семьёй, отключался, думал о том, что я должен был сделать лучше. После Майами, после каникул, которые провёл в Канкуне, я снова обрёл радость и снова начал получать удовольствие от игры в теннис, снова выходить на корт», — сказал Алькарас на пресс-конференции.