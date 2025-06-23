Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Тогда у меня было слишком много ненависти». Алькарас рассказал, как справляется с хейтом

«Тогда у меня было слишком много ненависти». Алькарас рассказал, как справляется с хейтом
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас рассказал, как справляется с критикой в социальных сетях.

«Меня забросали множеством сообщений с ненавистью, когда я проиграл в Майами. Вместо того чтобы тренироваться после этого, я взял перерыв и поехал в Канкун со своей семьёй, и тогда у меня было слишком много ненависти, потому что многие люди начали говорить, например: «Что случилось с этим парнем, который только что проиграл в первом раунде, и он не тренировался, не выходил на корт и продолжал тренироваться, чтобы стать лучше?»

Это было ключевым моментом — просто иметь пять-шесть выходных, не брать в руки ракетку, не выходить на корт. Я уезжал в отпуск со своей семьёй, отключался, думал о том, что я должен был сделать лучше. После Майами, после каникул, которые провёл в Канкуне, я снова обрёл радость и снова начал получать удовольствие от игры в теннис, снова выходить на корт», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Материалы по теме
«Теперь знаю, что чувствуют Иснер и Опелка». Алькарас — об улучшении подачи
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android