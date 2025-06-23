«Уважаю её как игрока, но это всё». Саккари — о споре с Путинцевой в Бад-Хомбурге

86-я ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари высказалась о спорте у сетки с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (27-я в рейтинге) после матча первого круга на турнире WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). Мария обыграла Юлию со счётом 7:5, 7:6 (8:6).

— Она пригласила тебя на ужин или что случилось?

— Не думаю, что она собирается приглашать меня на ужин до конца наших дней, так что, честно говоря, мне всё равно. У меня есть очень хорошие друзья, и я пойду с ними ужинать. Позвольте мне оставить это здесь и просто сказать, что я уважаю её как игрока, но это всё, — сказала Саккари в интервью на корте.

Напомним, теннисистки пожали друг другу руки, затем Саккари что-то сказала Путинцевой, после чего Юлия в саркастичной манере поклонилась перед Марией. После этого Саккари ещё раз подошла к Путинцевой, и они некоторое время вели диалог на повышенных тонах.