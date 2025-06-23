Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Уважаю её как игрока, но это всё». Саккари — о споре с Путинцевой в Бад-Хомбурге

«Уважаю её как игрока, но это всё». Саккари — о споре с Путинцевой в Бад-Хомбурге
Аудио-версия:
Комментарии

86-я ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари высказалась о спорте у сетки с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (27-я в рейтинге) после матча первого круга на турнире WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). Мария обыграла Юлию со счётом 7:5, 7:6 (8:6).

Бад-Хомбург. 1-й круг
22 июня 2025, воскресенье. 12:35 МСК
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		6 6
7 		7 8
         
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари

— Она пригласила тебя на ужин или что случилось?
— Не думаю, что она собирается приглашать меня на ужин до конца наших дней, так что, честно говоря, мне всё равно. У меня есть очень хорошие друзья, и я пойду с ними ужинать. Позвольте мне оставить это здесь и просто сказать, что я уважаю её как игрока, но это всё, — сказала Саккари в интервью на корте.

Напомним, теннисистки пожали друг другу руки, затем Саккари что-то сказала Путинцевой, после чего Юлия в саркастичной манере поклонилась перед Марией. После этого Саккари ещё раз подошла к Путинцевой, и они некоторое время вели диалог на повышенных тонах.

Материалы по теме
Видео
Саккари и Путинцева вступили в эмоциональную перепалку после очного матча в Бад-Хомбурге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android