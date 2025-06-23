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«Злость просто выплеснулась». Дрейпер — о сломанной ракетке в матче с Легечкой в Лондоне

«Злость просто выплеснулась». Дрейпер — о сломанной ракетке в матче с Легечкой в Лондоне
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Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер высказался о сломанной ракетке в полуфинале против 30-й ракетки мира чеха Иржи Легечки на турнире ATP-500 в Лондоне (Великобритания). Джек проиграл со счётом 4:6, 6:4, 5:7. Британец разбил свою ракетку, повредив цифровое рекламное табло и оцарапав колено.

Лондон (м). 1/2 финала
21 июня 2025, суббота. 15:10 МСК
Иржи Легечка
30
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 7
4 		6 5
         
Джек Дрейпер
6
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

«На самом деле, это было связано со всем. То, как я играл временами. Очевидно, тот факт, что я так упорно трудился, чтобы оказаться в этой позиции. Я действительно старался собраться с силами, направить энергию в нужное русло. Когда ты видишь, как мяч пролетает мимо тебя в этот момент, знаешь, очень тяжело представить, что ты сломаешься в следующем гейме, хотя старался изо всех сил. Не одобряю такое поведение, но в то же время, именно в таком состоянии я был тогда. Старался использовать всё, что мог, бороться за каждый мяч. Но в конце концов злость просто выплеснулась наружу», — приводит слова Дрейпера TNT Sport.

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