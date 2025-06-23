Моргаду считает, что многие теннисистки разделяют мнение Саккари о характере Путинцевой

Известный португальский журналист Жозе Моргаду высказался о споре 86-й ракетки мира греческой теннисистки Марии Саккари с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (27-я в рейтинге) после матча первого круга на турнире WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). Мария обыграла Юлию со счётом 7:5, 7:6 (8:6). После матча Саккари заявила Путинцевой, что её никто не любит из теннисисток.

«Я думаю, что Саккари высказала мнение 99% раздевалки тура», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.

Во втором круге турнира в Бад-Хомбурге Мария Саккари сыграет с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария).