Карен Хачанов ответил на блиц-опрос об игроках ATP-тура

22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов ответил на блиц-опрос в рамках шоу First&Red, в котором раскрыл разные качества игроков, представляющих Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP).

Кто самый позитивный игрок в туре?

Карен Хачанов.

Кто чаще всего спорит с судьёй?

Даниил Медведев или Александр Бублик.

Кто чаще всего опаздывает на тренировки?

Александр Зверев.

Кто король драмы?

Даниил Медведев.

Самый недооцененный игрок в туре?

Иржи Легечка.

С кем из игроков поехал бы в отпуск?

Григор Димитров.

Кто всегда при параде, даже на тренировках?

Григор Димитров.

Ранее Хачанов дошёл до травяного турнира АТР-500, проходящего в Галле (Германия), где проиграл будущему победителю турнира Александру Бублику.