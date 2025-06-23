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Карен Хачанов ответил на блиц-опрос об игроках ATP-тура

Карен Хачанов ответил на блиц-опрос об игроках ATP-тура
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22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов ответил на блиц-опрос в рамках шоу First&Red, в котором раскрыл разные качества игроков, представляющих Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP).

Кто самый позитивный игрок в туре?

Карен Хачанов.

Кто чаще всего спорит с судьёй?

Даниил Медведев или Александр Бублик.

Кто чаще всего опаздывает на тренировки?

Александр Зверев.

Кто король драмы?

Даниил Медведев.

Самый недооцененный игрок в туре?

Иржи Легечка.

С кем из игроков поехал бы в отпуск?

Григор Димитров.

Кто всегда при параде, даже на тренировках?

Григор Димитров.

Ранее Хачанов дошёл до травяного турнира АТР-500, проходящего в Галле (Германия), где проиграл будущему победителю турнира Александру Бублику.

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