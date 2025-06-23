Карен Хачанов ответил на блиц-опрос об игроках ATP-тура

22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов ответил на блиц-опрос в рамках шоу First&Red, в котором раскрыл разные качества игроков, представляющих Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP).
Кто самый позитивный игрок в туре?
Карен Хачанов.
Кто чаще всего спорит с судьёй?
Даниил Медведев или Александр Бублик.
Кто чаще всего опаздывает на тренировки?
Александр Зверев.
Кто король драмы?
Даниил Медведев.
Самый недооцененный игрок в туре?
Иржи Легечка.
С кем из игроков поехал бы в отпуск?
Григор Димитров.
Кто всегда при параде, даже на тренировках?
Григор Димитров.
Ранее Хачанов дошёл до травяного турнира АТР-500, проходящего в Галле (Германия), где проиграл будущему победителю турнира Александру Бублику.