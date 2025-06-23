Александр Бублик объяснил, за счёт чего впервые в карьере обыграл Даниила Медведева

Казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о том, что впервые одержал победу над россиянином Даниилом Медведевым. Бублик обыграл Медведева в финале турнира.
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«Я чувствовал, что эти условия мне сильно подходят, и постарался быть очень сконцентрированным, оставаться в матче ментально. Благодаря подаче у меня было много лёгких очков, и, несмотря на историю встреч с Медведевым, я знал, что сегодня у меня будут шансы.
Победа над Даниилом — это, в первую очередь, заслуга моей ментальности. Я знаю, что он лучше меня почти во всём, но те вещи, которые я умею делать лучше, я должен был использовать на максимум. Я изменил кое-что по сравнению с нашими прошлыми встречами», — приводит слова Бублика Punto de break.
Ранее Александр проиграл Даниилу в шести матчах из шести. Титул в Галле стал для представителя Казахстана пятым в карьере и первым в сезоне.
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