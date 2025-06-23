«Настоящее возрождение моей карьеры». Бублик – после победы над Медведевым
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45-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о своих последних результатах на турнирах.
Галле. Финал
22 июня 2025, воскресенье. 16:10 МСК
45
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
«На самом деле, выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» и титул здесь, в Галле, — это даже не входило в мои лучшие ожидания на столь короткий период. Это настоящее возрождение моей карьеры», — приводит слова Бублика Punto de break.
22 июня, в матче за титул Александр обыграл 11-ю ракетку мира россиянина Даниила Медведева. Ранее Бублик добрался до четвертьфинала «Ролан Гаррос», где проиграл итальянцу Яннику Синнеру.
Бублик вернётся в топ-30 мирового рейтинга по итогам турнира категории ATP-500 в Галле.
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