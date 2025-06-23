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«Настоящее возрождение моей карьеры». Бублик – после победы над Медведевым

«Настоящее возрождение моей карьеры». Бублик – после победы над Медведевым
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45-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о своих последних результатах на турнирах.

Галле. Финал
22 июня 2025, воскресенье. 16:10 МСК
Александр Бублик
45
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 4
         
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«На самом деле, выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» и титул здесь, в Галле, — это даже не входило в мои лучшие ожидания на столь короткий период. Это настоящее возрождение моей карьеры», — приводит слова Бублика Punto de break.

22 июня, в матче за титул Александр обыграл 11-ю ракетку мира россиянина Даниила Медведева. Ранее Бублик добрался до четвертьфинала «Ролан Гаррос», где проиграл итальянцу Яннику Синнеру.

Бублик вернётся в топ-30 мирового рейтинга по итогам турнира категории ATP-500 в Галле.

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