«Настоящее возрождение моей карьеры». Бублик – после победы над Медведевым

45-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о своих последних результатах на турнирах.

«На самом деле, выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» и титул здесь, в Галле, — это даже не входило в мои лучшие ожидания на столь короткий период. Это настоящее возрождение моей карьеры», — приводит слова Бублика Punto de break.

22 июня, в матче за титул Александр обыграл 11-ю ракетку мира россиянина Даниила Медведева. Ранее Бублик добрался до четвертьфинала «Ролан Гаррос», где проиграл итальянцу Яннику Синнеру.

Бублик вернётся в топ-30 мирового рейтинга по итогам турнира категории ATP-500 в Галле.