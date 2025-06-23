Даниил Медведев вернулся в топ-10 обновлённого рейтинга ATP

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в мужском одиночном разряде.

Первой ракеткой России всё так же является Даниил Медведев, поднявшийся с 11-го места на 9-е. Андрей Рублёв остался на 14-й строчке, Карен Хачанов вернулся в топ-20, расположившись на 19-м месте.

Лидером остался итальянец Янник Синнер. На второй строчке находится испанец Карлос Алькарас, на третьей — немец Александр Зверев.

Рейтинг АТР от 23 июня:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 10 430.

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 9300.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6500.

4 (6). Джек Дрейпер (Великобритания) — 4650.

5 (4). Тейлор Фриц (США) — 4635.

6 (5). Новак Джокович (Сербия) — 4630.

7 (7). Лоренцо Музетти (Италия) — 4140.

8 (9). Хольгер Руне (Дания) — 3530.

9 (11). Даниил Медведев (Россия) — 3420.

10 (10). Бен Шелтон (США) — 3170…

14 (14). Андрей Рублёв (Россия) — 2920…

19 (22). Карен Хачанов (Россия) — 2240…

75 (73). Роман Сафиуллин (Россия) — 816

Напомним, вчера, 22 июня, Медведев проиграл в финале турнира в Галле представителю Казахстана Александру Бублику.

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