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Турнир WTA-250 в Истбурне, 2025 год: расписание игрового дня 23 июня

Турнир WTA-250 в Истбурне, 2025 год: расписание игрового дня 23 июня
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Сегодня, 23 июня, стартует травяной турнир категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-250 в Истбурне. Первый круг. Расписание 23 июня (время московское):

  • 13:00. Лючия Бронцетти (Италия) — Александра Эала (Филиппины);
  • 13:00. Анастасия Павлюченкова (Россия) — Виктория Томова (Болгария);
  • 16:00. Анна Блинкова (Россия) — Мари Боузкова (Чехия);
  • 16:30. Дарья Касаткина (Австралия) — Лулу Сун (Новая Зеландия);
  • 18:00. Майя Джойнт (Австралия) — Онс Жабер (Тунис).

Турнир в Истбурне проходит с 23 по 28 июня. Действующей чемпионкой соревнований является австралийская теннисистка Дарья Касаткина.

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