Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турнир WTA-500 в Бад-Хомбурге, 2025 год: расписание игрового дня 23 июня

Сегодня, 23 июня, продолжится травяной турнир категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-500 в Бад-Хомбурге. Первый круг. Расписание 23 июня (время московское):

12:30. Екатерина Александрова (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария);

14:00. Донна Векич (Хорватия) — Диана Шнайдер (Россия);

14:00. Людмила Самсонова (Россия) — Катержина Синякова (Чехия);

17:00. Наоми Осака (Япония) — Ольга Данилович (Сербия);

17:30. Виктория Азаренко (Беларусь) — Лаура Зигемунд (Германия).

Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 22 по 28 июня. Действующей чемпионкой соревнований является российская теннисистка Диана Шнайдер, в прошлогоднем финале обыгравшая хорватку Донну Векич.