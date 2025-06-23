Турнир WTA-500 в Бад-Хомбурге, 2025 год: расписание игрового дня 23 июня
Сегодня, 23 июня, продолжится травяной турнир категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня соревнований.
Теннис. Турнир WTA-500 в Бад-Хомбурге. Первый круг. Расписание 23 июня (время московское):
- 12:30. Екатерина Александрова (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария);
- 14:00. Донна Векич (Хорватия) — Диана Шнайдер (Россия);
- 14:00. Людмила Самсонова (Россия) — Катержина Синякова (Чехия);
- 17:00. Наоми Осака (Япония) — Ольга Данилович (Сербия);
- 17:30. Виктория Азаренко (Беларусь) — Лаура Зигемунд (Германия).
Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 22 по 28 июня. Действующей чемпионкой соревнований является российская теннисистка Диана Шнайдер, в прошлогоднем финале обыгравшая хорватку Донну Векич.
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