Турнир ATP-250 в Истбурне, 2025 год: расписание игрового дня 23 июня

Сегодня, 23 июня, стартует травяной турнир категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей первого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-250 в Истбурне. Первый круг. Расписание 23 июня (время московское):

13:00. Зизу Бергс (Бельгия) — Жоао Фонсека (Бразилия);

14:30. Даниэль Эванс (Великобритания) — Миомир Кецманович (Сербия);

16:30. Фабиан Марожан (Венгрия) — Лоренцо Сонего (Италия);

18:00. Чун Син Цен (Тайвань) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).

Турнир в Истбурне проходит с 23 по 28 июня. Действующим чемпионом соревнований является американский теннисист Тейлор Фриц.