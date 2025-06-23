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Турнир ATP-250 в Истбурне, 2025 год: расписание игрового дня 23 июня

Турнир ATP-250 в Истбурне, 2025 год: расписание игрового дня 23 июня
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Сегодня, 23 июня, стартует травяной турнир категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей первого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-250 в Истбурне. Первый круг. Расписание 23 июня (время московское):

  • 13:00. Зизу Бергс (Бельгия) — Жоао Фонсека (Бразилия);
  • 14:30. Даниэль Эванс (Великобритания) — Миомир Кецманович (Сербия);
  • 16:30. Фабиан Марожан (Венгрия) — Лоренцо Сонего (Италия);
  • 18:00. Чун Син Цен (Тайвань) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).

Турнир в Истбурне проходит с 23 по 28 июня. Действующим чемпионом соревнований является американский теннисист Тейлор Фриц.

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