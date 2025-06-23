Турнир ATP-250 в Истбурне, 2025 год: расписание игрового дня 23 июня
Сегодня, 23 июня, стартует травяной турнир категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей первого игрового дня соревнований.
Теннис. Турнир ATP-250 в Истбурне. Первый круг. Расписание 23 июня (время московское):
- 13:00. Зизу Бергс (Бельгия) — Жоао Фонсека (Бразилия);
- 14:30. Даниэль Эванс (Великобритания) — Миомир Кецманович (Сербия);
- 16:30. Фабиан Марожан (Венгрия) — Лоренцо Сонего (Италия);
- 18:00. Чун Син Цен (Тайвань) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).
Турнир в Истбурне проходит с 23 по 28 июня. Действующим чемпионом соревнований является американский теннисист Тейлор Фриц.
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