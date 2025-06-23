Представительница России Мирра Андреева сохранила свою позицию в обновлённом рейтинге WTA, который был опубликован в понедельник на официальном сайте организации. 18-летняя теннисистка занимает седьмую строчку.
В рейтинге продолжает лидировать Арина Соболенко, второй идёт Кори Гауфф, замыкает тройку лидеров ещё одна представительница США, Джессика Пегула. Одну позицию также потеряла китаянка Чжэн Циньвэнь, сместившись с четвёртой на пятую строчку.
Рейтинг WTA от 23 июня:
1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 11 640 очков.
2 (2). Кори Гауфф (США) — 7899.
3 (3). Джессика Пегула (США) — 6048.
4 (5). Жасмин Паолини (Италия) — 4806.
5 (4). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4803.
6 (6). Мэдисон Киз (США) — 4669.
7 (7). Мирра Андреева (Россия) — 4636.
8 (8). Ига Швёнтек (Польша) — 4618.
9 (10). Паула Бадоса (Испания) — 3727.
10 (9). Эмма Наварро (США) — 3697.
11 (11). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3456.
12 (12). Диана Шнайдер — 3216…
18 (18). Екатерина Александрова — 2378…
19 (20). Людмила Самсонова — 2335…
40 (28). Анна Калинская — 1342…