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Мирра Андреева сохранила свою позицию в обновлённом рейтинге WTA

Мирра Андреева сохранила свою позицию в обновлённом рейтинге WTA
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Представительница России Мирра Андреева сохранила свою позицию в обновлённом рейтинге WTA, который был опубликован в понедельник на официальном сайте организации. 18-летняя теннисистка занимает седьмую строчку.

В рейтинге продолжает лидировать Арина Соболенко, второй идёт Кори Гауфф, замыкает тройку лидеров ещё одна представительница США, Джессика Пегула. Одну позицию также потеряла китаянка Чжэн Циньвэнь, сместившись с четвёртой на пятую строчку.

Рейтинг WTA от 23 июня:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 11 640 очков.

2 (2). Кори Гауфф (США) — 7899.

3 (3). Джессика Пегула (США) — 6048.

4 (5). Жасмин Паолини (Италия) — 4806.

5 (4). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4803.

6 (6). Мэдисон Киз (США) — 4669.

7 (7). Мирра Андреева (Россия) — 4636.

8 (8). Ига Швёнтек (Польша) — 4618.

9 (10). Паула Бадоса (Испания) — 3727.

10 (9). Эмма Наварро (США) — 3697.

11 (11). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3456.

12 (12). Диана Шнайдер — 3216…

18 (18). Екатерина Александрова — 2378…

19 (20). Людмила Самсонова — 2335…

40 (28). Анна Калинская — 1342…

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