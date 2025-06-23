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Динара Сафина считает, что Соболенко и Швёнтек не смогут выиграть Уимблдон-2025

Динара Сафина считает, что Соболенко и Швёнтек не смогут выиграть Уимблдон-2025
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Бывшая первая ракетка мира Динара Сафина предположила, что первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко и пятикратная чемпионка турниров серии «Большого шлема» представительница Польши Ига Швёнтек не смогут выиграть Уимблдон в текущем сезоне.

«Чемпионкой Уимблдона станет кто-то из пары Швёнтек и Соболенко или одна из всех остальных теннисисток? Я выбираю второй вариант», — приводит слова Сафиной «Больше!».

Матчи основной сетки женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 пройдут с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова. Арина Соболенко не играла на Уимблдоне-2024 из-за травмы.

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