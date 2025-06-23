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Борис Беккер оценил поведение Бублика на награждении турнира в Галле

Борис Беккер оценил поведение Бублика на награждении турнира в Галле
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался о поведении 45-й ракетки мира из Казахстана Александра Бублика после победы на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия). В финале он обыграл россиянина Даниила Медведева, занимающего 11-ю строчку мирового рейтинга ATP. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

«Саша сказал замечательные слова о его давнем сопернике Данииле. Он провёл отличный матч и хорошо высказался после него», — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что Бублик впервые в карьере обыграл Даниила Медведева. Ранее Александр проиграл Даниилу в шести матчах из шести. После матча Бублик обратился к россиянину. Он назвал Даниила «великим чемпионом» и пожелал новых побед на ТБШ.

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