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Юбэнкс опроверг слова Кирьоса, что вместо Ника будет работать экспертом на Уимблдоне

Юбэнкс опроверг слова Кирьоса, что вместо Ника будет работать экспертом на Уимблдоне
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131-я ракетка мира американский теннисист Кристофер Юбэнкс опроверг слова австралийца Ника Кирьоса о том, что будет работать экспертом на британском телеканале BBC во время Уимблдона-2025.

Ранее Кирьос в интервью выразил непонимание тем, что BBC не пригласила его на работу, но позвала Юбэнкса, который, в отличие от австралийца, никогда не обыгрывал Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Энди Маррея и Новака Джоковича.

«В этом году я не буду работать с BBC на Уимблдоне. Насколько мне известно, моя команда даже не общалась ни с кем из BBC, так что я не понял, откуда это взялось. Тем не менее я невероятно рад снова участвовать в Уимблдоне», — написал Юбэнкс на личной странице в социальных сетях.

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