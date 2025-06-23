Юбэнкс опроверг слова Кирьоса, что вместо Ника будет работать экспертом на Уимблдоне

131-я ракетка мира американский теннисист Кристофер Юбэнкс опроверг слова австралийца Ника Кирьоса о том, что будет работать экспертом на британском телеканале BBC во время Уимблдона-2025.

Ранее Кирьос в интервью выразил непонимание тем, что BBC не пригласила его на работу, но позвала Юбэнкса, который, в отличие от австралийца, никогда не обыгрывал Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Энди Маррея и Новака Джоковича.

«В этом году я не буду работать с BBC на Уимблдоне. Насколько мне известно, моя команда даже не общалась ни с кем из BBC, так что я не понял, откуда это взялось. Тем не менее я невероятно рад снова участвовать в Уимблдоне», — написал Юбэнкс на личной странице в социальных сетях.