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Александрова — Бенчич: текстовая онлайн-трансляция первого круга турнира в Бад-Хомбурге

Александрова — Бенчич: текстовая онлайн-трансляция первого круга турнира в Бад-Хомбурге
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Сегодня, 23 июня, в рамках первого круга турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) состоится матч между россиянкой Екатериной Александровой (18-я ракетка мира) и швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич, занимающей 35-ю строчку мирового рейтинга WTA.

Начало поединка запланировано на 12:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Бад-Хомбург. 1-й круг
23 июня 2025, понедельник. 12:30 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

Счёт личных встреч — 4-3 в пользу Бенчич (1-1 на траве). Девушки обменивались победами в 2019-м (Белинда выиграла на харде Индиан-Уэллса, Екатерина — на траве Истбурна), в 2021-м (россиянка — на грунте Штутгарта, швейцарка — на траве Берлина) и в 2023-м (хард Майами остался за Александровой, американская глина Чарльстона — за Бенчич). Также Белинда выиграла матч между ними в Чарльстоне-2022.

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