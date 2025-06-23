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«Вы сможете стать ближе ко мне». Хольгер Руне объявил о создании собственного проекта

«Вы сможете стать ближе ко мне». Хольгер Руне объявил о создании собственного проекта
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Восьмая ракетка мира датчанин Хольгер Руне объявил о запуске собственного интернет-магазина, в котором теннисист будет продавать игровой инвентарь.

«Я работаю за пределами корта вместе с моей сестрой Альмой, чтобы создать пространство, где вы сможете стать ближе ко мне. Всем, кто следит за моим путешествием, смотрит матчи, отправляет сообщения и поддерживает меня, – это для вас. Ваша поддержка значит многое. Запуск этого магазина — мой способ поделиться с вами ещё немного своей историей.

Здесь вы найдёте лично подписанные предметы: книги, ракетки, постеры, футболки, кепки и многое другое. Это ещё и творческое пространство, где я буду делиться уникальными вещами, которые использую на тренировках, во время матчей и вне корта. Спасибо, что вы часть этого путешествия», — написал Руне на своей странице в социальных сетях.

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