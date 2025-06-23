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Актёр Брэд Питт обратился к Яннику Синнеру на итальянском телевидении

Актёр Брэд Питт обратился к Яннику Синнеру на итальянском телевидении
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Известный американский актёр Брэд Питт обратился к трёхкратному победителю турниров «Большого шлема», первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру во время презентации фильма про Формулу-1 на итальянском телевидении.

«Особенный привет номеру один в мире, Яннику Синнеру. Он невероятный», — сказал Питт в конце мероприятия.

В нынешнем сезоне Янник Синнер провёл четыре турнира. Он выиграл Australian Open, дошёл до финалов «Мастерса» в Риме (Италия) и «Ролан Гаррос», в которых проиграл испанцу Карлосу Алькарасу. На завершившемся на прошлой неделе травяном турнире в Галле (Германия) Синнер проиграл Александру Бублику во втором круге.

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