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Юлия Путинцева высказалась о скандальном рукопожатии с Марией Саккари

Юлия Путинцева высказалась о скандальном рукопожатии с Марией Саккари
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34-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева отреагировала на скандальный эпизод после матча первого круга на турнире в Бад-Хомбурге с гречанкой Марией Саккари.

Напомним, теннисистки пожали друг другу руки, затем Саккари что-то сказала Путинцевой, после чего Юлия в саркастичной манере поклонилась перед Марией. После этого Саккари ещё раз подошла к Путинцевой, и они некоторое время вели диалог на повышенных тонах.

«Не то чтобы меня это волновало, я пожала ей руку, как это делают большинство женщин. Но, очевидно, не в соответствии с «протоколом объятий», которому следуют некоторые мужчины», — написала Путинцева на личной странице в соцсетях.

Путинцева также сделала репост ролика, в котором был представлен коллаж рукопожатий Саккари, во время которых она не смотрит в глаза соперницам.

Фото: Соцсети Путинцевой

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