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Шнайдер — Векич: текстовая онлайн-трансляция первого круга турнира в Бад-Хомбурге

Шнайдер — Векич: текстовая онлайн-трансляция первого круга турнира в Бад-Хомбурге
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Сегодня, 23 июня, в рамках первого круга турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) состоится матч между россиянкой Дианой Шнайдер (12-я ракетка мира) и хорватской теннисисткой Донной Векич, занимающей 22-ю строчку мирового рейтинга WTA.

Бад-Хомбург. 1-й круг
23 июня 2025, понедельник. 14:00 МСК
Донна Векич
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Начало поединка запланировано на 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По личным встречам Шнайдер впереди — 2-1 (2-0 на траве). Диана выиграла в прошлом году на траве в финале этого турнира (6:3, 2:6, 6:3), а также неделю назад в первом круге Берлина (6:2, 6:4), а Донна была сильнее в этом сезоне на харде Australian Open — 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 7:5.

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