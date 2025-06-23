Джейми Маррей — о Дрейпере: он будет одним из фаворитов Уимблдона

Бывшая первая ракетка мира в паре, а ныне директор турнира ATP-500 в Queen’s Club Джейми Маррей оценил выступление четвёртой ракетки мира британца Джека Дрейпера на «пятисотнике» в Лондоне.

«Абсолютно нет причин паниковать о выступлении Дрейпера на Уимблдоне. Уверен, когда он оглянется назад, то будет рад, что приехал на турнир в Лондон, провёл четыре матча и показал борьбу. В нём столько качеств… У него потрясающий сезон. Мы очень надеемся, что он отлично выступит на Уимблдоне. Он определённо будет одним из фаворитов после Синнера и Алькараса», — приводит слова Маррея The Tennis Gazette.

Напомним, на турнире в Лондоне Дрейпер потерпел поражение от 30-й ракетки мира чеха Иржи Легечки. Джек проиграл со счётом 4:6, 6:4, 5:7. Британец разбил свою ракетку, повредив цифровое рекламное табло и оцарапав колено.