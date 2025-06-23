Иржи Легечка опубликовал пост после поражения в финале турнира ATP-500 в Лондоне

25-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка опубликовал пост после поражения в финале турнира ATP-500 в Лондоне (Великобритания). В матче за титул он проиграл второй ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 3:6.

«Благодарен за каждый момент, проведённый на Queen’s Club. Очередное сражение в истории. Заслуженная победа, Карлос», — написал Легечка на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что в 2025 году Алькарас выиграл «Ролан Гаррос», а также турниры категории ATP в Монте-Карло, Риме и Роттердаме. Победа на «пятисотнике» в Лондоне стала для Алькараса 21-й в карьере.