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Иржи Легечка опубликовал пост после поражения в финале турнира ATP-500 в Лондоне

Иржи Легечка опубликовал пост после поражения в финале турнира ATP-500 в Лондоне
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25-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка опубликовал пост после поражения в финале турнира ATP-500 в Лондоне (Великобритания). В матче за титул он проиграл второй ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 3:6.

Лондон (м). Финал
22 июня 2025, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		6 5 6
5 		7 7 2
         
Иржи Легечка
30
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

«Благодарен за каждый момент, проведённый на Queen’s Club. Очередное сражение в истории. Заслуженная победа, Карлос», — написал Легечка на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что в 2025 году Алькарас выиграл «Ролан Гаррос», а также турниры категории ATP в Монте-Карло, Риме и Роттердаме. Победа на «пятисотнике» в Лондоне стала для Алькараса 21-й в карьере.

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