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Беккер — журналисту: почему вы проявляете неуважение к истории тенниса?

Беккер — журналисту: почему вы проявляете неуважение к истории тенниса?
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер выразил недовольство публикацией журналиста в соцсетях. Репортёр привёл статистику многократных победителей Уимблдона и турниров в Галле или Лондоне в XXI веке.

«Почему вы всегда сводите всё к этому столетию и проявляете неуважение к истории тенниса?!» — написал Беккер.

В XXI веке было три игрока, которым удалось по несколько раз выиграть Уимблдон и Галле/Лондон. Это Роджер Федерер (7 раз — Уимблдон, 10 — Галле), Энди Маррей (Уимблдон — 2, Лондон — 5), Карлос Алькарас (Уимблдон — 2, Лондон — 2).

В XX веке это достижение покорилось четырём теннисистам, в том числе и Беккеру (Уимблдон — 3, Лондон — 4).

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