Кафельников: возвращение Медведева в топ-10 — позитивный знак перед Уимблдоном

Олимпийский чемпион, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, ныне вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников оценил возвращение россиянина Даниила Медведева в топ-10 мирового рейтинга. Он расположился на девятой строчке.

«Возвращение в десятку — это позитив для него, очень хорошо для уверенности. Осталось заново закрепиться там. Травяной сезон очень короткий, поэтому любое такое выступление, как было на прошлой неделе, — это позитивный знак перед Уимблдоном», — приводит слова Кафельникова ТАСС.

Ранее Медведев добрался до финала «пятисотника» в Галле. В матче за титул Даниил проиграл 45-й ракетке мира из Казахстана Александру Бублику. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:7 (4:7).