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Даниил Медведев обратился к организатором Галле с необычной просьбой

Даниил Медведев обратился к организатором Галле с необычной просьбой
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Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев попросил организаторов турнира в Галле (Германия) изменить расположение скамеек в следующем году.

«Большое спасибо всем, кто сделал это возможным. Я могу сказать только одно, и я уверен, что Саша (Бублик) со мной согласится. В следующем году поставьте, пожалуйста, скамейку на другой стороне. Проводить по два часа на солнце, когда на улице 30 градусов… Но ладно, это был невероятный турнир. В следующий раз постараюсь выиграть титул», — приводит слова Медведева We love tennis.

Напомним, в финале турнира в Галле Даниил Медведев потерпел поражение от казахстанца Александра Бублика — 3:6, 6:7.

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