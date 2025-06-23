Маккартни Кесслер оценила победу на турнире WTA-250 в Ноттингеме

42-я ракетка мира американская теннисистка Маккартни Кесслер прокомментировала победу на турнире категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания). В финале она обыграла 46-ю ракетку мира украинку Даяну Ястремскую со счётом 6:4: 7:5.

«Очень рада завоевать ещё один титул. Очень хотела выиграть этот матч сегодня. Мы с командой знали, что будет ветрено, а это рушит красивую игру. Знала, что мне просто нужно оставаться собой, играть с большим отрывом и надеяться, что этого будет достаточно», — приводит слова Кесслер пресс-служба WTA.

Для Маккартни Кесслер титул в Ноттингеме стал третьим в карьере и вторым в сезоне. Ранее она стала чемпионкой турнира WTA-250 в Хобарте (Австралия).