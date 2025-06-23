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Маккартни Кесслер оценила победу на турнире WTA-250 в Ноттингеме

Маккартни Кесслер оценила победу на турнире WTA-250 в Ноттингеме
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42-я ракетка мира американская теннисистка Маккартни Кесслер прокомментировала победу на турнире категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания). В финале она обыграла 46-ю ракетку мира украинку Даяну Ястремскую со счётом 6:4: 7:5.

Ноттингем. Финал
22 июня 2025, воскресенье. 14:10 МСК
Маккартни Кесслер
42
США
Маккартни Кесслер
М. Кесслер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Даяна Ястремская
46
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

«Очень рада завоевать ещё один титул. Очень хотела выиграть этот матч сегодня. Мы с командой знали, что будет ветрено, а это рушит красивую игру. Знала, что мне просто нужно оставаться собой, играть с большим отрывом и надеяться, что этого будет достаточно», — приводит слова Кесслер пресс-служба WTA.

Для Маккартни Кесслер титул в Ноттингеме стал третьим в карьере и вторым в сезоне. Ранее она стала чемпионкой турнира WTA-250 в Хобарте (Австралия).

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Комментарии
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