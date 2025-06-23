«Позже могу удалить. Или поставить в рамку». Циципас поделился фото с Роналдо и Муратоглу

26-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал на личной странице в соцсетях фотографию с тренером Патриком Муратоглу и легендарным бразильским нападающим Роналдо. Они посетили выпускной академии имени Муратоглу.

Фото: Из личного архива Циципаса

«Позже могу удалить. Или поставить в рамку. Всё зависит от комментариев», — подписал снимок Циципас.

По ходу нынешнего сезона Циципас впервые с августа 2018 года покинул топ-20 рейтинга ATP. Ранее стало известно о начале сотрудничества Стефаноса с чемпионом Уимблдона-2001 хорватом Гораном Иванишевичем.

В течение футбольной карьеры Роналдо выступал за такие клубы, как «Крузейро», ПСВ, «Барселона», «Интер», мадридский «Реал», «Милан» и «Коринтианс».