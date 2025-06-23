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Екатерина Александрова — Белинда Бенчич, результат матча 23 июня 2025, счет 2:0, 1-й круг WTA 500 Бад-Хомбург

Александрова разгромила Бенчич на старте турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге
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18-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). На старте турнира она обыграла швейцарскую теннисистку Белинду Бенчич, занимающую 35-ю строчку мирового рейтинга WTA. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2.

Бад-Хомбург. 1-й круг
23 июня 2025, понедельник. 12:35 МСК
Екатерина Александрова
18
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Белинда Бенчич
37
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

Теннисистки провели на корте 2 часа 9 минут. За время встречи Александрова сделала семь подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и смогла реализовать 5 из 12 брейк-пойнтов. Бенчич не сделала ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из восьми.

Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 22 по 28 июня. Действующей чемпионкой соревнований является российская теннисистка Диана Шнайдер, в прошлогоднем финале обыгравшая хорватку Донну Векич.

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