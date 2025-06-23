Александрова разгромила Бенчич на старте турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге

18-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). На старте турнира она обыграла швейцарскую теннисистку Белинду Бенчич, занимающую 35-ю строчку мирового рейтинга WTA. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2.

Теннисистки провели на корте 2 часа 9 минут. За время встречи Александрова сделала семь подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и смогла реализовать 5 из 12 брейк-пойнтов. Бенчич не сделала ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из восьми.

Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 22 по 28 июня. Действующей чемпионкой соревнований является российская теннисистка Диана Шнайдер, в прошлогоднем финале обыгравшая хорватку Донну Векич.