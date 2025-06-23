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Кирьос: у Алькараса есть талант и Х-фактор Федерера, Надаля и Джоковича

Кирьос: у Алькараса есть талант и Х-фактор Федерера, Надаля и Джоковича
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о преимуществе испанца Карлоса Алькараса в противостоянии с итальянцем Янником Синнером.

«Они вывели друг друга на уровень, на котором немногие играли раньше. Я думаю, что у Алькараса есть тот самый талант и X-фактор Федерера, Надаля и Новака. У Синнера невероятная мощь, но Алькарас дойдёт до того уровня, когда будет среди великих», — приводит слова Кирьоса TennisUpToDate.

Кирьос также назвал Карлоса Алькараса главным претендентом на победу на Уимблдоне-2025. Матчи основного турнира Уимблдона-2025 пройдут с 30 июня по 13 июля. Алькарас является действующим победителем.

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