Кирьос: у Алькараса есть талант и Х-фактор Федерера, Надаля и Джоковича

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о преимуществе испанца Карлоса Алькараса в противостоянии с итальянцем Янником Синнером.

«Они вывели друг друга на уровень, на котором немногие играли раньше. Я думаю, что у Алькараса есть тот самый талант и X-фактор Федерера, Надаля и Новака. У Синнера невероятная мощь, но Алькарас дойдёт до того уровня, когда будет среди великих», — приводит слова Кирьоса TennisUpToDate.

Кирьос также назвал Карлоса Алькараса главным претендентом на победу на Уимблдоне-2025. Матчи основного турнира Уимблдона-2025 пройдут с 30 июня по 13 июля. Алькарас является действующим победителем.