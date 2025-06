Стефанос Циципас выпустил три новые песни в своём исполнении

Двукратный финалист турниров «Большого шлема» греческий теннисист Стефанос Циципас неожиданно выпустил мини-альбом, в который вошли три песни.

Пластинка Циципаса получила название The Quiet That Grew («Нарастающая тишина»). В него вошли три трека – Balcony Serenade («Балконная серенада»), Cafe Noir («Чёрный кофе»), Mornings in Montmartre («Утро на Монмартре»). Релиз исполнителя доступен в приложении SoundCloud.

Напомним, ранее Циципас впервые с августа 2018 года покинул топ-20 рейтинга ATP. Ранее стало известно о начале сотрудничества 20-й ракетки мира Циципаса с чемпионом Уимблдона-2001 хорватом Гораном Иванишевичем.