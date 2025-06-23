Роман Сафиуллин вышел во второй круг травяного турнира на Мальорке

75-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин успешно стартовал на травяном турнире категории ATP-250 на Мальорке (Испания). В первом круге он одержал победу над французом Александром Мюллером (40-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:5), 7:5.

Матч продолжался 1 час 57 минут. За это время Сафиуллин выполнил девять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету Мюллера пять эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге Сафиуллин сыграет с победителем матча Нишеш Басаваредди (США) — Хамад Меджедович (Сербия).