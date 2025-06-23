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Роман Сафиуллин вышел во второй круг травяного турнира на Мальорке

Роман Сафиуллин вышел во второй круг травяного турнира на Мальорке
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75-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин успешно стартовал на травяном турнире категории ATP-250 на Мальорке (Испания). В первом круге он одержал победу над французом Александром Мюллером (40-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:5), 7:5.

Мальорка. 1-й круг
23 июня 2025, понедельник. 13:10 МСК
Александр Мюллер
40
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		5
7 7 		7
         
Роман Сафиуллин
75
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Матч продолжался 1 час 57 минут. За это время Сафиуллин выполнил девять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету Мюллера пять эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге Сафиуллин сыграет с победителем матча Нишеш Басаваредди (США) — Хамад Меджедович (Сербия).

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