Роман Сафиуллин вышел во второй круг травяного турнира на Мальорке
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75-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин успешно стартовал на травяном турнире категории ATP-250 на Мальорке (Испания). В первом круге он одержал победу над французом Александром Мюллером (40-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:5), 7:5.
Мальорка. 1-й круг
23 июня 2025, понедельник. 13:10 МСК
40
Александр Мюллер
А. Мюллер
Окончен
0 : 2
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75
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Матч продолжался 1 час 57 минут. За это время Сафиуллин выполнил девять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету Мюллера пять эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
Во втором круге Сафиуллин сыграет с победителем матча Нишеш Басаваредди (США) — Хамад Меджедович (Сербия).
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