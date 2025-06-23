Жоао Фонсека вышел во второй круг турнира в Истбурне, где сыграет с Тейлором Фрицем
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57-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека успешно стартовал на травяном турнире категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания). В первом круге он одержал волевую победу над представителем Бельгии Зизу Бергсом (50-й номер рейтинга) — 6:7 (8:10), 6:0, 6:3.
Истбурн (м). 1-й круг
23 июня 2025, понедельник. 13:10 МСК
50
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
1 : 2
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57
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Матч продолжался 2 часа 10 минут. За это время Фонсека выполнил три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Бергса 14 эйсов, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
Во втором круге Фонсека встретится с действующим чемпионом турнира, пятой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем.
Комментарии
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