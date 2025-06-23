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Ван Синьюй иронично отреагировала на призы после поражения в финале турнира в Берлине

Ван Синьюй иронично отреагировала на призы после поражения в финале турнира в Берлине
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33-я ракетка мира китаянка Ван Синьюй иронично высказалась о награждении после поражения в финале турнира WTA-500 в Берлине. В матче за титул она проиграла представительнице Чехии Маркете Вондроушовой (6:7 (10:12), 6:4, 2:6).

Фото: страница синьюй в социальных сетях

«Моя фотография с трофеем», — подписала фото Синьюй.

По итогам турнира Синьюй получила букет и кулон, но осталась без утешительного трофея. Вондроушова получила кубок, из-за чего многие пользователи социальных сетей упрекнули организаторов соревнований в Берлине.

Отметим, что для Маркеты Вондроушевой титул в Берлине стал третьим в карьере и первым в сезоне-2025. Ранее последним турниром, на котором она добивалась победы, был Уимблдон-2023.

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