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Анастасия Павлюченкова — Виктория Томова, результат матча 23 июня 2025, счет 2:1, 1-й круг WTA 250 Истбурн

Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Истбурне, отыграв шесть матчболов
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53-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова успешно стартовала на травяном турнире категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). В первом круге она одержала непростую победу над представительницей Болгарии Викторией Томовой (81-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 7:6 (9:7).

В решающем сете россиянка отыграла шесть матчболов, в том числе пять подряд на тай-брейке.

Истбурн (ж). 1-й круг
23 июня 2025, понедельник. 13:10 МСК
Анастасия Павлюченкова
53
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 5 7 9
1 		7 7 6 7
         
Виктория Томова
81
Болгария
Виктория Томова
В. Томова

Матч продолжался 2 часа 39 минут. За это время Павлюченкова выполнила три подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи. На счету Томовой два эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в четвертьфинал Павлюченкова поспорит с победительницей матча Софья Кенин (США) — Кимберли Биррелл (Австралия).

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