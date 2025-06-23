Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Истбурне, отыграв шесть матчболов

53-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова успешно стартовала на травяном турнире категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). В первом круге она одержала непростую победу над представительницей Болгарии Викторией Томовой (81-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 7:6 (9:7).
В решающем сете россиянка отыграла шесть матчболов, в том числе пять подряд на тай-брейке.
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Матч продолжался 2 часа 39 минут. За это время Павлюченкова выполнила три подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи. На счету Томовой два эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.
За выход в четвертьфинал Павлюченкова поспорит с победительницей матча Софья Кенин (США) — Кимберли Биррелл (Австралия).
- 23 июня 2025
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