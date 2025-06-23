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Вероника Кудерметова попала в основную сетку Бад-Хомбурга после снятия Самсоновой

Вероника Кудерметова попала в основную сетку Бад-Хомбурга после снятия Самсоновой
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40-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова стала лаки-лузером и попала в основную сетку травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). Она заменила соотечественницу Людмилу Самсонову (19-й номер рейтинга), которая снялась с соревнований.

В первом круге Кудерметова сыграет с чешской теннисисткой Катержиной Синяковой. Матч состоится сегодня, 23 июня.

Напомним, в финале квалификации Вероника Кудерметова уступила двукратной победительнице турниров «Большого шлема» белоруске Виктории Азаренко (76-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 4:6.

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