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«Немного расслаблюсь с помощью шампанского». Бублик рассказал, как отметит победу в Галле

«Немного расслаблюсь с помощью шампанского». Бублик рассказал, как отметит победу в Галле
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30-я ракетка мира Александр Бублик рассказал, как отметит победу на турнире категории ATP-500 в Галле (Германия). В матче за титул Бублик в двух сетах обыграл россиянина Даниила Медведева, занимающего девятую строчку мирового рейтинга ATP. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

Галле. Финал
22 июня 2025, воскресенье. 16:10 МСК
Александр Бублик
45
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 4
         
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Как отмечу? Шампанским. Я обещал тренеру, что не буду пить во время турниров, то есть две недели уже, но сейчас пора начинать… неделя до Уимблдона, я могу немного расслабиться», — сказал Бублик на пресс-конференции.

Отметим, что Бублик впервые в карьере одолел Даниила Медведева. Ранее Александр уступил Даниилу в шести матчах из шести.

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