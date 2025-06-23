«Немного расслаблюсь с помощью шампанского». Бублик рассказал, как отметит победу в Галле

30-я ракетка мира Александр Бублик рассказал, как отметит победу на турнире категории ATP-500 в Галле (Германия). В матче за титул Бублик в двух сетах обыграл россиянина Даниила Медведева, занимающего девятую строчку мирового рейтинга ATP. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

«Как отмечу? Шампанским. Я обещал тренеру, что не буду пить во время турниров, то есть две недели уже, но сейчас пора начинать… неделя до Уимблдона, я могу немного расслабиться», — сказал Бублик на пресс-конференции.

Отметим, что Бублик впервые в карьере одолел Даниила Медведева. Ранее Александр уступил Даниилу в шести матчах из шести.