«СМИ заставляют меня смеяться». Кирьос — о реакции на его слова про работу на BBC

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос объяснил свои слова про то, что его не пригласили на работу в BBC.

«Честно говоря, СМИ заставляют меня смеяться. Мне всегда нравился Юбэнкс как комментатор. А СМИ постарались переиначить то, что я говорю, и превратить это в своего рода соперничество или трения. Я думаю, если бы мы были в одной команде экспертов, это было бы полезно для спорта. Теннис — странная штука», — написал Кирьос на личной странице в соцсетях.

Ранее Кирьос в интервью выразил непонимание тем, что телеканал BBC вместо него позвал работать на Уимблдоне-2025 американца Кристофера Юбэнкса. В соцсетях это восприняли как неуважение по отношению к Юбэнксу. Сам американец заявил, что не вёл переговоров с BBC и будет выступать на Уимблдоне как игрок.