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Донна Векич — Диана Шнайдер, результат матча 23 июня 2025, счёт 2:0, 1-й круг WTA 500 Бад-Хомбург

Диана Шнайдер проиграла Донне Векич в первом круге турнира в Бад-Хомбурге
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12-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). На старте турнира она уступила хорватской теннисистке Донне Векич, занимающей 22-ю строчку мирового рейтинга WTA. Встреча завершилась со счётом 3:6, 3:6.

Бад-Хомбург. 1-й круг
23 июня 2025, понедельник. 15:00 МСК
Донна Векич
22
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Диана Шнайдер
12
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Встреча продолжалась 1 час 18 минут. В её рамках Шнайдер один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Векич четыре эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.

Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 22 по 28 июня. Действующей чемпионкой соревнований является именно Диана Шнайдер. Отметим, в прошлогоднем финале она одолела хорватку Донну Векич, с которой в рамках текущего розыгрыша встретилась уже в первом круге.

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