Диана Шнайдер проиграла Донне Векич в первом круге турнира в Бад-Хомбурге

12-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). На старте турнира она уступила хорватской теннисистке Донне Векич, занимающей 22-ю строчку мирового рейтинга WTA. Встреча завершилась со счётом 3:6, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 18 минут. В её рамках Шнайдер один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Векич четыре эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.

Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 22 по 28 июня. Действующей чемпионкой соревнований является именно Диана Шнайдер. Отметим, в прошлогоднем финале она одолела хорватку Донну Векич, с которой в рамках текущего розыгрыша встретилась уже в первом круге.