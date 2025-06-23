Диана Шнайдер проиграла Донне Векич в первом круге турнира в Бад-Хомбурге

12-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). На старте турнира она уступила хорватской теннисистке Донне Векич, занимающей 22-ю строчку мирового рейтинга WTA. Встреча завершилась со счётом 3:6, 3:6.
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Встреча продолжалась 1 час 18 минут. В её рамках Шнайдер один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Векич четыре эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.
Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 22 по 28 июня. Действующей чемпионкой соревнований является именно Диана Шнайдер. Отметим, в прошлогоднем финале она одолела хорватку Донну Векич, с которой в рамках текущего розыгрыша встретилась уже в первом круге.
- 23 июня 2025
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